Зеленский попросил у американских губернаторов еще больше денег и оружия, чтобы их гражданам не пришлось воевать за Украину

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 апреля, во время обращения по видеосвязи к представителям Национальной ассоциации губернаторов США заявил, что «украинцы делают все, чтобы американцами не пришлось воевать», поэтому нужно «еще больше финансов и оружия», – сообщают украинские СМИ

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Когда меня спрашивают, почему Америка должна помогать Украине и инвестировать в нашу оборону, я отвечаю: просто посмотрите на реальность – Кремль мечтает унизить Америку, Европу, весь свободный мир. Кремль мечтает расколоть НАТО, спровоцировать конфликт, который поставит вашу нацию перед выбором: воевать или нет. Но, благодаря украинской прочности вашему народу не придется делать выбор относительно ваших мужчин и женщин, храбрых воинов, чьи жизни были бы положены на алтарь защиты самого ценного – свободы. Выстоит Украина – выстоит ваш мир, ваши союзники и партнеры. Вот почему мы обращаемся за поддержкой к США, за оружием и за финансами».

«Главное – не проиграть время, не проиграть шанс, который имеем. Действовать сейчас! Помогать сейчас! Украинцы делают все, чтобы американцам не пришлось воевать», – заявил Зеленский американским губернаторам.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»