В Министерстве обороны России сообщили о ситуации в зоне специальной военной операции. За прошедшие сутки российские военные уничтожили около 600 солдат ВСУ, десятки единиц украинской техники, а также сбили МиГ-29 воздушных сил Украины.

Наибольшие потери противник понес на Донецком, где в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии были ликвидированы до 410-ти украинских военнослужащих и наемников, два БТР, танк, четыре броневика, два автомобиля и гаубица Д-30.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На Купянском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях киевский режим потерял убитыми и ранеными свыше 170 военнослужащих и наемников, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубицы Д-30 и «Акация», а также два склада боеприпасов.

Кроме того, пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. Авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112-ти районах.

Системы ПВО за сутки перехватили 13 реактивных снарядов «HIMARS» и одну противорадиолокационная ракета «HARM», а также сбили 22 украинских беспилотника.

Москва, Зоя Осколкова

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