Мэр Львова похвастался уничтожением канонической УПЦ в городе

Глава администрации Львова Андрей Садовый в четверг, 6 апреля, заявил о прекращении существования в городе канонической Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) и передаче ее собственности раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале глава Львова написал: «За эти два дня завершили историю Московского патриархата в нашем городе. Самострой на Сыхове демонтирован. Храм на улице Бобанича теперь будет использовать религиозная община ПЦУ. Помещение на Пекарской официально перешло в пользование Первого медобъединения. В дальнейшем там будем развивать реабилитацию для военных. Владелица помещения на ул. Антоновича разорвала соглашение с Московским патриархатом. Этот приход прекратил богослужения».

Следует отметить, что накануне во Львове сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили церковь Георгия Победоносца, также в четверг они снесли храм во имя равноапостольного князя Владимира. В среду, 5 апреля, заместитель главы львовского облсовета Юрий Холод заявил, что кафедральный Свято-Георгиевский собор УПЦ перешел раскольникам из ПЦУ. А во вторник, 4 апреля, мэр Львова Садовый заявил, что все имущество канонической УПЦ во Львове будет передано городу либо раскольнической ПЦУ.

Львов, Иван Бабурин

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