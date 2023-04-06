Данилов рассказал об условиях «политического самоубийства» Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский предложит мирные переговоры Москве, он совершит «политическое самоубийство», – сообщает в четверг, 6 апреля, «Укринформ».

В интервью изданию, отвечая на вопрос о возможности переговоров Киева с Россией, Данилов сказал: «Как вы себе представляете при такой интенсивности ведения боев использование дипломатии?.. Если кто-то хочет политического убийства нашего президента, он может это предложить. Задачу ликвидации Владимира Зеленского Российская Федерация не сняла с повестки дня. У них не получилось физической ликвидации главы украинского государства, поэтому сейчас они будут пытаться заниматься политической ликвидацией».

«Россия стремится к политической ликвидации Зеленского, потому что он всему миру показал и доказал, что является лидером нации, лидером страны. Россиян это точно не устраивает. Владимир Зеленский демонстрирует несравненную человечность, порядочность и многие другие добродетели. Представьте, как их это раздражает!», – заявил секретарь СНБО.

Киев, Иван Бабурин

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