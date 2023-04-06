В Киеве назвали Украину 33-м членом НАТО

Министр обороны киевского режима Алексей Резников в четверг, 6 апреля, заявил, что Украина должна стать 33-м членом НАТО после Швеции, – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Резников написал: «Украина должна стать 33-м членом НАТО, а Швеция – 32-м. Украинцы лучше всех умеют оружием натовского образца уничтожать российскую армию. Такая экспертиза чрезвычайно важна для Североатлантического союза».

Киев, Иван Бабурин

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