СМИ: Украина может стать централизованной и милитаризованной страной

Без контроля за потоками финансовой помощи Запада Украина может стать «централизованной и милитаризованной страной», – сообщает в четверг, 6 апреля, агентство Bloomberg.

В материале агентство говорится: «Без надлежащего контроля денежные потоки, направляемые на восстановление, могут стать неуправляемыми должным образом, в результате чего Украина станет централизованной и милитаризованной страной, а некоторые из ее будущих компаний перейдут под контроль правительства, что может помешать установлению более либерального послевоенного порядка».

«На Украине могут появиться новые олигархи, которые смогут извлечь выгоду из помощи, которая будет предоставлена на восстановление в послевоенный период. Чтобы избежать этого сценария, необходим жесткий контроль со стороны стран-доноров. Многое будет зависеть от решений, которые примут президент Украины Владимир Зеленский, ЕС, США и международные организации, такие как МВФ», – пишет Bloomberg.

Агентство рекомендует киевским властям «привлечь олигархов, которые начали играть по правилам, чтобы они остались в стране и инвестировали в экономику, а не выводили свои деньги за рубеж».

Киев, Иван Бабурин

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