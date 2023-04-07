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Пятница, 7 апреля 2023, 10:08 мск

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ВСУ потеряли 50 военных под Херсоном: разгромлен переброшенный из Одессы пункт морской охраны

Фото: Минобороны РФ

Оперативно-тактическая авиация России уничтожил пункт переброшенной в Херсонскую область одесской морской охраны. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Андрей Рулев.

По его словам, безвозвратные потери ВСУ в живой силе составили около 50 военнослужащих. ВКС России нанесли удар нанесли в районе населенного пункта Велетенское, уточнил Рулев, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки «Днепр» разбили два кочующих минометных расчета ВСУ в районе населенных пунктов Береговое и Никольское.

Накануне Минобороны России сообщило в сводке о ходе СВО, что на Херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица «Акация».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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