У Зеленского заявили, что «секретные документы» о контрнаступлении ВСУ подделаны российской разведкой

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу, 7 апреля, заявил, что появившиеся в СМИ и соцсетях «секретные документы США и НАТО» о готовящемся украинском контрнаступлении украинской армии являются подделкой, созданные разведкой РФ, – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Подоляк написал: «С распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от «солсберовских приключений», «трехдневных планов» и других провалов это фотошоп и «виртуальные псевдосливы». Москве слишком хочется сорвать украинское контрнаступление. Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро».

«Если у вас есть рабочий канал получения разведданных из Пентагона, вы не станете его разрушать ради однодневного информационного повода. … Если пытаетесь создать вид, что вы знаете, значит, вы ничего не знаете. Это блеф, пыль в глаза. Вы не владеете данными, а только пытаетесь сыграть в дестабилизацию, информационно и психологически повлиять на принимающих решение лиц. К реальным планам Украины это не имеет отношения», – написал позже в своем Telegram-канале советник руководителя офиса Зеленского.

При этом, следует обратить внимание на то, что пресс-служба Офиса президента так же в пятницу, 7 апреля, сообщила о том, что «Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором среди прочего поднимался вопрос предотвращения утечки информации о планах сил обороны».

Ранее американское издание New York Times сообщило о неких «засекреченных документах с подробностями секретных планов США и НАТО по укреплению ВСУ перед запланированным контрнаступлением на РФ. Пентагон начал поиск тех, кто мог стоять за утечкой документов».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»