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Пятница, 7 апреля 2023, 20:35 мск

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СМИ: Шмыгаль едет просить у Канады военную, экономическую и дипломатическую помощь для «контрнаступления»

Шмыгаль. Фото: кабмин Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ближайшие недели намерен посетит Канаду с официальным визитом, где он будет просить военную, экономическую и дипломатическую поддержку контрнаступления, – сообщает The Globe and Mail.

В интервью изданию глава украинского кабмина сказал: «Сейчас нам нужна тяжелая бронетехника. И нам нужно больше артиллерийских снарядов: боеприпасы для гаубиц и боеприпасы для танков. Это крайне важно для организации нашего контрнаступления. ... Будем стремиться к поддержке со стороны Канады относительно Киевского договора безопасности и Формулы мира президента Зеленского, которая включает в себя вывод российских войск, создание спецтрибунала и меры по обеспечению ядерной безопасности».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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