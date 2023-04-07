Киев внес в «спонсоры войны» американскую нефтесервисную компанию

Руководитель направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины Агия Загребельская в пятницу, 7 апреля, заявила, что одна из крупнейших в мире нефтесервисных компаний американская Schlumberger (SLB) внесена в перечень международных спонсоров войны,– сообщают украинские СМИ.

На сайте НАПК, в частности говорится, что «основанием для внесения в список спонсоров войны стало то, что SLB не только продолжила работу в России, но и расширяется там, воспользовавшись выходом конкурентов».

Комментируя решение своего ведомства, Загребельская сказала: «SLB, как и сотни других иностранных бизнесов, все еще открыто поддерживает российскую военную машину. В то же время компания заявляет, что не нарушает никаких санкций. Если у международных компаний до сих пор есть такая возможность, тогда наша задача – ликвидировать подобные лазейки в санкционном режиме».

Киев, Иван Бабурин

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