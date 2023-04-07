Кулеба назвал «жемчужиной» движение Украины «к членству»

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба в пятницу, 7 апреля, заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля главным вопросом станет обсуждение движения Украины к членству в Североатлантическом альянсе, – сообщают украинские СМИ.

Комментируя обсуждение принятия Украины в НАТО на саммите в столице Литвы, в эфире национального телемарафона Кулеба сказал: «Жемчужина в этой короне – сам вопрос относительно членства, то есть, как мы двигаемся к членству».

«Любое решение означающее, что от фразы «дверь открыта» мы переходим к фразе «Украина на пороге членства в НАТО», будут считаться успешным результатом. Потому что нет другого пути обеспечить безопасность на евроатлантическом пространстве и предотвратить последующую агрессию России против Украины», – подчеркнул глава МИД Украины.

Киев, Иван Бабурин

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