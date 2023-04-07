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Суббота, 8 апреля 2023, 02:50 мск

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Украинский минкульт приветствует снос памятника Пушкину и призывает убрать Петра Первого

Украинский министр культуры Александр Ткаченко в пятницу, 7 апреля, приветствовал решение горсовет Полтавы о сносе памятников советским генералам Алексею Зыгину и Николаю Ватутину, а также русскому поэту Александру Пушкину, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Ткаченко написал: «Приветствую решение депутатов Полтавского городского совета демонтировать памятники советским генералам Зыгину, Ватутину и поэту Пушкину. Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики по преодолению последствий русификации и тоталитаризма уже давно рекомендовал это сделать. Ждем решения по памятникам, посвященным Петру I».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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