На Украине будут заочно судить 56 депутатов Госудмы РФ

Офис украинского генерального прокурора в понедельник, 19 апреля, сообщил, что после завершения специального досудебного расследования Службы безопасности Украины (СБУ) в суд переданы обвинительные акты в отношении 56 депутатов Госдумы РФ, голосовавших за признание независимости «ДНР» и «ЛНР», – сообщают украинские СМИ.

В Telegram-канале украинского надзорного ведомства говорится: «Прокуроры Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Винницкой областных прокуратур направили в суд обвинительные акты в отношении 56 депутатов госдумы РФ по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Следствием установлено, что в феврале 2022 года депутаты поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать так называемую «независимость» временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Своими действиями представители органа власти государства-агрессора способствовали реализации плана по началу полномасштабного вторжения в Украину».

Киев, Иван Бабурин

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