На Украине определились с официальными спикерами для освещения контрнаступления

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, 10 апреля, заявила, что в условиях информационной войны о контрнаступлении ВСУ официально могут говорить только три человека, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Маляр сказала: «Современная война – это, прежде всего, информационная война, и мы должны быть готовы к тому, что могут быть любые вбросы информации, любые информационно-психологические операции. Официально говорить о ходе боевых действий и планах Вооруженных сил Украины могут только три человека: президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный».

Отметим, что ранее сегодня глава Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что «украинское контрнаступление происходит каждый день», и, что «информационный ажиотаж не на пользу силам обороны Украины».

Киев, Иван Бабурин

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