У Зеленского считают, что утечка секретных документов не навредит отношениями с Западом

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник, 10 апреля, заявил, что утечка секретных документов министерства обороны США не должна подорвать отношения Украины с западными партнерами, – сообщают СМИ.

В эфире телемарафона Подоляк сказал: «Я не вижу, что это как-то должно подорвать наши взаимные отношения с партнерами. Это не путает никакие планы, потому что они разрабатываются, они еще оперативно-тактически отрабатываются. Некоторые данные, которые отражены в этих документах, ранее уже были известны, например то, что Украине не хватает средств ПВО».

Отметим, что сегодня координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что «абсолютно ничего из «слитого» в СМИ не должно было стать публичным».

Киев, Иван Бабурин

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