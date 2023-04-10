Киевский режим зазывает иностранных пилотов на F-16 и техников для танков Leopard

Министр обороны Украины Алексей Резников во время совместного брифинга с коллегой из Дании Троэльсом Лунд Поульсеном в Ukraine Media Center заявил, что Украина готова принять иностранных пилотов на истребители F-16, а также анонсировал датские поставки танков Leopard 1 и самоходных артиллерийских установок Caesar, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами Резников сказал: «Специалисты, которые умеют обсуживать Leopard 1 и самоходные артиллерийские установки Caesar могут приехать работать на Украину. Это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16 и готовы принять участие войне против России, иностранный легион готов открыть двери».

В свою очередь, и.о. министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен сообщил, что в следующем месяце Копенгаген поставит Украине 19 единиц САУ Caesar, а к началу лета Дания планирует начать поставки 100 танков Leopard 1.

Следует отметить, что ранее сегодня командующий Воздушными силами Украины генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что без F-16 имеющиеся у России истребители и ракеты превращают все миссии для украинских летчиков в смертельно опасные.

Киев, Иван Бабурин

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