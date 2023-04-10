Зеленский ждет военную помощь из Берлина через две недели

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в понедельник, 10 апреля, заявил, что Берлин поможет украинской армии с противовоздушной обороной и боеприпасами через две недели, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике глава киевского режима говорит: «Имеем очередные шаги в оборонной помощи нашему государству от Германии, спасибо за них. Две недели – и усиление от Германии по бронетехнике, ПВО, боеприпасам, инженерным машинам, медицине... Все, что усиливает защиту Украины, все, что дает нашим воинам больше возможностей для активного движения – все это защищает и каждого в странах-партнерах, каждого в Европе, каждого в мире».

«Выиграть бой для Украины – это выиграть бой и для себя. Следует об этом помнить. Всегда. А особенно тем, кто пытается выигрывать только для себя лично. И совсем не на передовой», – добавил Зеленский.

Следует отметить, что ранее сегодня на сайте правительства ФРГ появилось сообщение, о том, что Германия передала Украине одну инженерную бронированную машину DACHS, восемь грузовиков Zetros, восемь мобильных антенно-мачтовых систем, восемь разведывательных дронов; 23520 боеприпасов калибра 40 миллиметров.

Киев, Иван Бабурин

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