Объемы производства в украинской металлургии сократились на 66,5%

Государственная служба статистики Украины в понедельник, 10 апреля, опубликовал данные, согласно которым объемы производства в металлургии Украины в 2022 году рухнули на 66,5%, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Согласно данным украинского Гостата, объемы производства в металлургической отрасли упали на 66,5%, а добыча руды – на 61%. Кроме того, из-за падения объемов производства в машиностроении на 43,1% снизился и размер потребления стали в стране. По оценкам «Метинвест СМЦ», металлопотребление в Украине в натуральном выражении по итогам 2022 года снизилось на 55% – до 2 миллионов тонн.

Страна.ua. пишет, что по словам экспертов, кризис в отрасли спровоцирован разрушением на Украине крупных предприятий, нехваткой персонала и усложнившейся логистикой, затраты на которую выросли в несколько раз.

«Чтобы перезапустить производство в отрасли и снова зарабатывать миллиарды валютных поступлений, необходимо разблокировать украинские порты – это самое важное условие дальнейшей работы всей металлургической отрасли», – говорит украинские эксперты.

Как отмечает издание со ссылкой на данные минэкономики, «по итогам 2022 года, экономика Украины упала на рекордные 30,4%, а Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП по итогам 2023 года с 3,3% до 0,5%».

Киев, Иван Бабурин

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