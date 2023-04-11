Блинкен успокоил Кулебу

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой во вторник, 11 апреля, успокоил главу киевской дипломатии, снова заверив в «непоколебимой поддержке», – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Кулеба написал: «Во время нашего сегодняшнего телефонного разговора Энтони Блинкен вновь подтвердил непоколебимую поддержку США и категорически отверг любые попытки поставить под сомнение способность Украины побеждать на поле боя. США остаются надежным партнером Украины, сосредоточенным на продвижении нашей победы и обеспечении справедливого мира».

Киев, Иван Бабурин

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