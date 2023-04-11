Кличко пообещал израильскому послу не называть улицу в Киеве именем нацистского преступника

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский во вторник, 11 апреля, заявил, что мэр Киева Виталий Кличко во время личной встречи пообещал не назвать улицу в украинской столице именем одного из основателей дивизии СС «Галичина»* Владимира Кубийовича, – сообщает украинское издание Страна.ua.
В своем Telegram-канале израильский дипломат написал: «После моего разговора с мэром Киева Виталием Кличко рад сообщить, что эта неуместная инициатива будет отменена».
Ранее стало известно, что Киевская рада планирует переименовать улицу Пржевальского Киеве в «честь» активно сотрудничавшего с нацистами в период оккупации, а также ставшего одним из инициаторов создания дивизии СС «Галичина»* Владимира Кубийовича, что вызвало крайне негативную реакцию в израильских СМИ.
*Организация признана экстремистской и террористической и запрещена в России
Киев, Иван Бабурин
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