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Вторник, 11 апреля 2023, 19:58 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Кличко пообещал израильскому послу не называть улицу в Киеве именем нацистского преступника

Кличко Фото из архива официального портала администрации Киева

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский во вторник, 11 апреля, заявил, что мэр Киева Виталий Кличко во время личной встречи пообещал не назвать улицу в украинской столице именем одного из основателей дивизии СС «Галичина»* Владимира Кубийовича, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В своем Telegram-канале израильский дипломат написал: «После моего разговора с мэром Киева Виталием Кличко рад сообщить, что эта неуместная инициатива будет отменена».

Ранее стало известно, что Киевская рада планирует переименовать улицу Пржевальского Киеве в «честь» активно сотрудничавшего с нацистами в период оккупации, а также ставшего одним из инициаторов создания дивизии СС «Галичина»* Владимира Кубийовича, что вызвало крайне негативную реакцию в израильских СМИ.

*Организация признана экстремистской и террористической и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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