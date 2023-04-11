Президент Украины Владимир Зеленский на фоне решения о рекордном увеличении военного бюджета во вторник, 11 апреля, заявил, что обсудил финансовую помощь своему режиму с сыном американского миллиардера Уоррена Баффета Говардом, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале глава киевского режима написал: «Вместе с американским бизнесменом и филантропом Говардом Баффетом обсудили помощь нашему государству. Рассказал о ситуации в Украине и об отражении российской вооруженной агрессии на поле боя. Каждый день делаем шаги, которые обеспечивали бы устойчивость украинских воинов, поддерживали общество и бизнес. Благодарен Говарду Баффету за поддержку украинского народа!»

Следует отметить ,что депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сегодня сообщил о том, что Зеленский подписал документ об увеличении оборонных расходов бюджета на 14,5 миллиарда долларов.

В своем Telegram-канале Железняк написал: «Рекордное увеличение бюджета 2023 (года) подписано президентом. Никогда в истории Украины не вносили столь значительные изменения в бюджет. Послезавтра законопроект №9105 вступит в силу».

Киев, Иван Бабурин

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