СМИ: Киев жалуется, что Россия заблокировала зерновой коридор

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Россия заблокировала работу зернового коридора, создав критическую ситуацию, – сообщает во вторник, 11 апреля, The Guardian.

В интервью изданию Васьков сказал: «Россия не дает дальнейшего хода «зерновой сделке. Россияне специально блокируют вывоз зерна из Украины через Черное море. Представители из Турецкой Республики, ООН и России должны были 11 апреля текущего года провести инспекцию по «зерновому соглашению», однако не сделали этого».

«Украиной были поданы наименования судов для погрузки зерна, но российская сторона решила предоставить другие суда. Москва устроила блокаду. Ни один наш корабль не был загружен зерном. Они в одностороннем порядке изменили наши планы. Российская Федерация нарушает условия сделки. Это не приемлемо. Если россияне не перестанут нарушать условия черноморского договора, то стоимость продовольствия увеличится на 15%, а фермеров начнутся финансовые проблемы» – заявил зам.министра украинской инфраструктуры.

Следует отметить, что ранее сегодня, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле не смог провести инспекции судов в рамках зерновой инициативы, планирует возобновить их в среду, 12 апреля.

В распространенном заявлении от имени представителя генсека ООН говорится: «Совместный координационный центр не смог провести сегодня инспекции, поскольку сторонам потребовалось больше времени, чтобы достичь договоренности по операционным приоритетам. В ходе активных обсуждений с СКЦ при поддержке ООН и Турции инспекции планируется возобновить 12 апреля. Мы призываем все вовлеченные стороны обеспечить, чтобы суда продолжили безопасное движение в интересах глобальной продовольственной безопасности. По состоянию на сегодня (11 апреля, – прим. ред.) 50 судов ожидают отправки в украинские порты».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»