Зеленский призвал «не терять ощущения пути, который впереди»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении во вторник, 11 апреля, призвал не терять ощущения пути, который нужно пройти и который впереди, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике глава киевского режима говорит: «Мы сейчас на таком этапе войны, когда важно и нашему обществу, и партнерам не терять ощущение пути, которым должны пройти. Именно пути. Пути, который впереди. По сравнению с прошлым годом во многих местах сейчас тише. Но это не значит, что можно где-то там игнорировать войну или быть менее сконцентрированными на помощи государству».

«Нам удалось сделать много вместе с партнерами для защиты людей, Украины, всей Европы. Но это не значит, что сейчас время почивать на лаврах. Путь – впереди. Движение – впереди. То, для чего мы нуждаемся в не меньшем единстве, чем раньше. Не меньшей сосредоточенности, чем раньше», – глубокомысленно отметил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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