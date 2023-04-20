Российские войска уничтожили 470 украинских солдат и наемников в боях за Артемовск

Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Самые ожесточенные бои ведутся на Донецком направлении. Штурмовые отряды зачищают западную часть города Артемовск, а бойцы ВДВ и артиллерия не дают киевскому режиму перекинуть в город резервы.

«За прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершено 10 самолетовылетов. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнены 64 огневые задачи. В результате ударов поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное и Ступочки Донецкой народной республики», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

Потери противника на данном направлении составили до 470-ти военнослужащих и наемников, три танка, пять БМП, шесть броневиков, четыре автомобиля, РСЗО «Град», а также гаубица «Мста-Б».

«Кроме того, в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

За сутки пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

На остальных направлениях ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 155 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, три броневика, два танка, две БМП, САУ «Гвоздика», по две гаубицы Д-30 и «Мста-Б», а также американская артиллерийская система М777.

«В районе населенного пункта Константиновка поражён объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». Кроме того, в районах населенных пунктов Терны и Тоненькое Донецкой народной республики поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны», – добавили в Минобороны.

Средствами ПВО за сутки уничтожены три украинских беспилотника.

Москва, Зоя Осколкова

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