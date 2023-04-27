Командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук в четверг, 27 апреля, опубликовав селфи на фоне радиолокационной станции AN/MPQ-53, которая входит в состав зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Patriot», сообщил, что второй дивизион ЗРК заступил на боевое дежурство на Украине, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Олещук написал: «Говорят, есть запрет ГШ «селфиться» на фоне техники! Извините, не удержался. Второй дивизион ЗРК «Patriot» уже в работе! Усиливаем ПВО».

Напомним, что 23 апреля корреспондент РИА «Новый День» передавал, что представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял о том, что

один дивизион ЗРК «Patriot» уже находится на боевом дежурстве на Украине.

Тогда Игнат опубликовал в соцсети фото на фоне американского комплекса ПВО, якобы сделанное на Украине.

«Сделал себе селфи на память... Один из дивизионов уже заступил на боевое дежурство, работает... Другие, нам обещанные, в пути к своим будущим позициям. Будем надеяться, что будут результаты и в отношении российских самолетов, в частности», – написал представитель командования Воздушных сил ВСУ.

Следует отметить, что Россия неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи киевскому режиму вооружений, подобных ЗРК «Patriot».

Киев, Иван Бабурин

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