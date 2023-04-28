Зеленский призвал партнеров отказаться от любых «оборонных табу» в преддверии «контрнаступа»

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции со своими коллегами из Чехии и Словакии в Киеве в пятницу, 28 апреля, заявил, что в условиях подготовки Украины к контрнаступлению у ее партнеров не может быть никаких оборонных табу, – сообщают украинские СМИ.

Во время общения с представителями СМИ глава киевского режима сказал: «Считаю, что одним из главных выводов из нашего сегодняшнего разговора с лидерами Чехии и Словакии должен стать вывод о том, что в вопросах помощи в сфере безопасности не может быть никаких оборонных табу. Каждое искусственно выбранное ограничение для Украины – это лишь очередная возможность для РФ. Абсолютно справедливо предоставить украинским воинам все то, что необходимо для защиты. … В частности, это касается дальнобойного оружия, современной авиации, достаточного количества артиллерии и бронетехники. Мы готовимся к контрнаступлению!»

«Мы ждем амбициозных решений, которые усилят безопасность. Время убрать любую неопределенность в Европе относительно нее!», – заключил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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