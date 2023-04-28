Арестович рассказал о замыслах ВСУ по атаке на Крым

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о планах украинских войск по поводу Крыма, – сообщает в пятницу, 28 апреля, украинское издание Страна.ua.

Издание со ссылкой на видеообращение Арестовича пишет, что «как только ВСУ выйдут к границам Крыма, украинская армия начнёт наносить удары по Крымскому мосту с целью его разрушить, по военным базам, Черноморскому флоту и прочей военной инфраструктуре РФ на полуострове. …Таких ударов, как в прошлом году по аэродрому под Евпаторией, будет десять в неделю».

Киев, Иван Бабурин

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