Кличко назвал россиян «варварами» и попросил вооружений

Глава администрации Киева Виталий Кличко на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном во время саммита городов Северной и Южной Америки в Денвере в пятницу, 28 апреля, назвал россиян «варварами» и призвал «цивилизованный» мир быстрее остановить их, попросив вооруженной помощи, – сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что Кличко сказал следующее: «Россия не собирается останавливаться… Чем быстрее цивилизованный, демократический мир поможет Украине остановить варваров, тем быстрее будет мир и стабильность в Европе. В этот критический момент помощь партнеров должна быть усилена. И вооруженная, и экономическая».

Денвер, Иван Бабурин

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