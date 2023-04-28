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Пятница, 28 апреля 2023, 22:28 мск

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Зеленский о миссии нового украинского посла в КНР: Не скажу!

Фото: администрация Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом и лидером Словакии Зузаной Чапутовой в Кивеве в пятницу, 28 апреля, заявил, что не скажет, какую миссию будет выполнять новый посол Украины в КНР, – сообщают украинские СМИ со ссылкой на видео, размещенное в соцсетях.

Отвечая на вопрос: «когда новый украинский посол Павел Рябикин начнет свою работу и какие задачи вы перед ним ставите, Зеленский, кокетливо произнес: «Не скажу!»

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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