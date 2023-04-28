Украина: Привет, оружие!

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу, 28 апреля, комментируя точечный удар ВС РФ по военной части ВСУ в Умани, когда, одна из ракет достигла цели, а вторая была сбита украинской ПВО над жилыми домами, назвал Россию «варварской страной» и попросил еще больше оружия, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Подоляк написал: «Эта война должна завершиться поражением РФ и возвращением верховенства права и мира в Европу, поэтому Украине необходимо больше военной помощи. … Россия банальная дикарская и варварская страна. … А потому, перефразируя Хемингуэя, еще раз скажу: «Привет, оружие!» Привет, много оружия!»

Киев, Иван Бабурин

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