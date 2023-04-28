СМИ: Немцы готовят украинских боевых байдарочников для форсирования Днепра

Боевых байдарочников для форсирования Днепра готовит Украина под руководством немецких инструкторов, – сообщает в пятницу, 28 апреля, немецкое издание Bild.

Со ссылкой на собственный источник издание пишет, что «при форсировании Днепра ВСУ намерены использовать малые оперативные спецподразделения на байдарках. С января Украина закупает для этого спецтехнику и привлекает экспертов. Один из тренеров – гражданин Германии, он рассказал, что уже обучил около 40 украинских военных».

«Именно байдарки лучше всего подходят для незаметного подхода к вражеским позициям на противоположном берегу. Они бесшумные и небольшие по размеру. Их трудно увидеть ночью. Чтобы байдарки нельзя было обнаружить прибором ночного видения, на их борта наносится специальное покрытие», – говорится в публикации Bild, сопровожденной фотографиями из тренировочного лагеря на востоке Украины, где спецназ ВСУ учится грести на байдарках и высаживаться на берег в полном боевом снаряжении.

Берлин, Иван Бабурин

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