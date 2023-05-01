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Понедельник, 1 мая 2023, 16:03 мск

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Армия России нанесла ракетный удар по объектам ВПК Украины

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России сообщило о ночном ракетном ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В результате была нарушена работа предприятий по производству боеприпасов, вооружений и военной техники для ВСУ, заявило ведомство.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины», – говорится в сообщении.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в Минобороны.

Уточняется, что в ходе ночного удара «нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск».

Ранее руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram о массовых прилетах по железнодорожной инфраструктуре и складам с боекомплектами и ГСМ в Павлограде Днепропетровской области, которые украинские военные готовили для контрнаступления.

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак заявлял, что в результате удара в Павлограде повреждено промышленное предприятие. Он утверждает, что украинские военные сбили семь ракет.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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