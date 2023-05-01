Силы РФ продолжают выбивать ВСУ из Артемовска и уничтожать диверсантов

Штурмовые отряды продолжают уничтожать подразделения украинских войск в западной части Артемовска (Бахмута). Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции. Силы ВДВ поддерживают действия штурмовых отрядов и сковывают подразделения ВСУ на флангах. За сутки украинские войска потеряли на Донецком направлении до 330 военнослужащих.

За последние 24 часа российская авиация совершила шесть самолетовылетов в районе Калиновки, Часова Яра, Николаевки и Ступочки Донецкой народной республики. Артиллерий «Южной» группировки войск были выполнены 64 огневые задачи.

Помимо потерь живой силы, ВСУ лишились на Донецком направлении танка, четырех боевые бронемашин, четырех автомобилей и гаубицы Д-30. Кроме того, в районе Новоукраинки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

Также сообщается, что российские военные в течение суток пресекли действия восьми диверсионных групп ВСУ на четырех направлениях в зоне СВО.

Так, действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп пресечены на Купянском направлении в районах Масютовки, Кисловки и Синьковки Харьковской области, а также в районе Новоселовского и Розовки Луганской народной республики. Также в Харьковской области разбит склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ. За сутки на этом направлении уничтожено свыше 85 украинских военных, два автомобиля и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении в районах Торского (ДНР) и Невского (ЛНР) пресечены действия двух украинских ДРГ. Украинские потери за сутки на этом направлении составили до 55 военнослужащих, боевая бронемашина, один пикап, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в районе Сладкого (ДНР) пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. ВСУ за сутки потеряли на этих направлениях до 55-ти военнослужащих, боевую бронемашину, два автомобиля, а также гаубицу «Мста-Б».

Суточные потери украинских войск на Херсонском направлении составили до 15 бойцов, два автомобиля, САУ «Акация» и гаубица «Мста-Б».

Всего в течение суток ВС России нанесли поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109 районах зоны СВО.

В районе Угледара Донецкой народной республики уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ.

Силы ПВО России за сутки уничтожены восемь украинских беспилотников в Харьковской, Херсонской областях, а также в ЛНР и ДНР.

Москва, Наталья Петрова

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