Украинские раскольники решили изменить календарь

Глава раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что в мае текущего года планируется принять календарную реформу, – сообщает во вторник, 2 мая, украинское издание Страна.ua.

В интервью изданию глава украинских раскольников, в частности, сказал: «Предусмотрен перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Думать над календарной реформой и делать соответствующие шаги в этом направлении мы на самом деле начали давно. Мы выбрали стратегию взвешенных и постепенных шагов, чтобы подготовить паству и не получить церковного разделения из-за этого вопроса, примеры чего, к сожалению, есть в мире. Теперь наши приходы уже могут выбирать, какого календаря придерживаться. В мае на Архиерейском Соборе мы вынесем общецерковное решение по этому поводу».

«Воплощение этой реформы в первую очередь позволит перейти на более точный календарь и избежать в будущем постепенного смещения неподвижных праздников», – заявил Епифаний.

Киев, Иван Бабурин

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