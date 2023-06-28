Зеленский инициировал перенос празднования Рождества на 25 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором предлагается праздновать Рождество 25 декабря вместо 7 января.

Инициатива предложена в связи с решением раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ) о смене календаря. Перенос празднования Рождества Зеленский объяснил борьбой с «навязыванием российской идеологии» народу Украины.

«Целью законопроекта является отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества Христова 7 января и установление даты празднования 25 декабря», – говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, предложено перенести День украинской государственности с 28 июля на 15 июля, а День защитников и защитниц Украины – с 14 октября на 1 октября.

Напомним, 24 мая архиерейский собор ПЦУ принял решение о переходе на новый церковный календарь с 1 сентября 2023 года с переносом празднования Рождества на 25 декабря. Формально смена календаря будет утверждена на поместном соборе раскольников, который должен пройти 27 июля.

Киев, Наталья Петрова

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