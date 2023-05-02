Кулеба рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 2 мая, заявил, что решение о членстве Украины в НАТО сейчас зависит от четырех стран-членов альянса, одна из которых «особенно большая и важная», – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на вопрос, от чего зависит вопрос членства Украины в НАТО, в эфире «Завтрак с 1+1» глава украинской дипломатии сказал: «От где-то четырех стран-членов альянса, одна из них особенно большая и важная в НАТО. Я думаю, что одна из этих стран уже начала колебаться по поводу членства Украины».

«Ситуация напоминает прошлый год, когда Украина боролась за приобретение статуса кандидата в члены ЕС. За неделю до принятия этого решения нам рассказывали лидеры европейских стран, что этого никогда не будет. Сейчас у нас то же самое с НАТО», – заявил Кулеба.

Киев, Иван Бабурин

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