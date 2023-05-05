Украина направила Польше ноту протеста

Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач в пятницу, 5 мая, заявил, что МИД страны направило Польше ноту протеста в связи с акцией протеста польских перевозчиков, которые с 4 мая заблокировали движение грузовых автомобилей через крупнейший пункт пропуска «Дорогуск – Ягодин», – сообщают украинские СМИ.

Согласно сообщению Интерфакс-Украина, Деркач заявил следующее: «Те жалобы и требования, которые выдвигают польские перевозчики, не актуальны. Мы работаем на равных и паритетных условиях с польскими перевозчиками, поэтому не видим никаких причин для того, чтобы перекрывать пункт пропуска».

В свою очередь, «Укртрансбезопасности» сообщает, что по состоянию на 5 мая в общей в пункте пропуска скопилось 2,782 тыс. машин, из них в очереди на ветеринарный контроль – 454. За минувшие сутки в Польшу смогла из общей очереди выехать 661 машина, тогда как из ветеринарной – ни одной.

«Система выдает время ожидания в общей очереди свыше 5,5 суток, в ветеринарной – более 12 суток», – пишут украинские СМИ..

Киев, Иван Бабурин

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