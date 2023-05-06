Армия России за сутки уничтожила более 400 боевиков ВСУ и сбила 32 беспилотника

Российские войска за сутки уничтожили 32 украинских беспилотника в зоне спецоперации, а также разбили склад боеприпасов армии Украины в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе СВО. Суточные потери противника составили до 420 военнослужащих, а также более 30 единиц автомобилей и военной техники. Свыше 185 военных и наемников ВСУ лишились на Донецком направлении.

Силы ПВО сбили украинские БПЛА в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Кроме того, перехвачены три реактивных снаряда системы HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.

В районе населенного пункта Великая Новоселка в ДНР уничтожен склад боеприпасов 35-го батальона морской пехоты ВСУ. А в районе Верхнекаменки (ЛНР) поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

На Донецком направлении подразделения ВДВ сковывали действия украинских военных на флангах в Артемовске (Бахмуте), штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено семь самолетовылетов. Артиллерией выполнены 72 огневые задачи.

Ударами авиации и артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах Часова Яра и Богдановки (ДНР).

Помимо потерь живой силы украинские войска лишились на этом направлении одного танка, четырех боевые бронемашин, четырех автомобилей, двух гаубиц Д-20 и гаубицы Д-30.

На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах Кисловки и Берестового Харьковской области. Суточные потери украинских сил на этом направлении составили до 50 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, САУ «Акация».

Украинская армия несет потери и на других направлениях. Так, на Красно-Лиманском направлении ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Невского и Червоной Дибровы в ЛНР. Уничтожено до 60 военнослужащих, боевая бронемашина, три пикапа, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесены авиа- и артиллерийские удары по подразделениям ВСУ в районах Гуляйполе Запорожской области и Угледара в ДНР. За сутки на данных направлениях уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля и САУ «Гвоздика».

По данным Минобороны, всего в течение прошедших суток поражены 85 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах.

Москва, Наталья Петрова

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