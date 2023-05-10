Силы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области

Средствами ПВО России сбит украинский истребитель Су-27 в районе города Изюм Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.

Также в течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы HIMARS, отметили в ведомстве.

Кроме того, системой ПВО уничтожены 10 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»