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Среда, 10 мая 2023, 16:41 мск

Новости Конфликт на Украине

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Силы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области

Средствами ПВО России сбит украинский истребитель Су-27 в районе города Изюм Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.

Также в течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы HIMARS, отметили в ведомстве.

Кроме того, системой ПВО уничтожены 10 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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