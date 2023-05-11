Российская ПВО сбила украинский штурмовик

Средства противовоздушной обороны сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины около поселения Червоный Маяк Херсонской области. За сутки уничтожены 12 украинских беспилотников в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской областью. ПВО также перехватила 12 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

Штурмовые отряды продолжают наступление в западной части Артемовска на Донецком направлении при поддержке воздушно-десантных войск. Там же авиация за сутки провела восемь боевых вылетов, артиллерия «Южной» группировки войск выполнила 95 огневых задач.

На данном направлении, в том числе около Красного, Калиновки и Часова Яра в ДНР уничтожены до 230 украинских военных и наемников, гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Под Краматорском ликвидирован склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» ликвидировала более 110 боевиков под Угледаром, Пречистовкой в ДНР, Малиновкой, Гуляйполем, Новоданиловкой и Каменским Запорожской области. В районе Гуляйполя разбит украинский склад боеприпасов.

На Херсонском направлении ВСУ лишились до 20 человек, артиллерийской системы М777 производства США, гаубицы «Мста-Б», самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и склада боеприпасов.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск остановила украинскую диверсионно-разведывательной группу. Около Двуречной, Тимковки Харьковской области и Новоселовского в ЛНР уничтожены до 125 боевиков, самоходка «Акация». Под Нескучным Харьковской области ликвидирован склад боеприпасов ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» лишила ВСУ 65 военных, двух бронемашин, двух гаубиц Д-20 и Д-30 в районе Невского, Червоной Дибровы в ЛНР, Серебрянки в ДНР.

За сутки авиация, ракетчики и артиллерия ВС РФ поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 123 районах.

Москва, Наталья Рязанова

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