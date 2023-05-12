Зеленский разорвал меморандум с Россией и Белоруссией о сотрудничестве по охране госграниц

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 мая, подписал указ, о выходе меморандума о сотрудничестве в охране государственной границы с Белоруссией и Россией, – сообщают украинские СМИ.

В документе, опубликованном на сайте Офиса главы киевского режима, в частности, говорится: «Постановляю выйти из меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, подписанного 15 апреля 1994 года в Москве. … Постановляю прекратить действие соглашения между Украиной и РФ о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»