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Суббота, 13 мая 2023, 15:53 мск

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ВКС России сбили украинские Су-24 и Миг-29, наносившие удар по Луганску

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ раскрыло подробности вчерашней атаки украинских сил по Луганску, в результате которого пострадали мирные жители, в том числе шестеро детей

«Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Как уточняется, атака была совершена около 18.30 мск боевыми самолетами воздушных сил Украины – был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске.

В результате удара на территории луганских предприятий пищевой и химической промышленности начался пожар. Есть разрушения ближайших жилых домов. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.

«Истребительной авиацией ВКС России наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины сбиты», – сообщили в Минобороны РФ.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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