На Донецком направлении штурмовыми отрядами при поддержке подразделений Воздушно-десантных войск России освобожден квартал в северо-западной части Артемовска, где продолжаются самые ожесточенные бои. Как сообщило министерство обороны РФ, всего за сутки на этом направлении было уничтожено более 285-ти украинских военнослужащих и наемников.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Григоровки, Красного и Часова Яра. В этом районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнено 98 огневых задач», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме живой силы противника, уничтожены два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, четыре автомобиля, две самоходных гаубицы «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе Краматорска уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки ВСУ.

В целом за сутки на всех направлениях российская армия уничтожила более 700 украинских военнослужащих и наемников. Пресечены попытки прорыва трех диверсионно-разведывательных групп. Поражен склад с боеприпасами ВСУ в районе Николаева. Вблизи города Запорожье уничтожен склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива для украинской военной техники.

Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок российских войск поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114-ти районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе города Купянск Харьковской области сбит украинский вертолет Ми-8. Российские подразделения ПВО уничтожили 18 беспилотников.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 424 самолета, 231 вертолет, 4117 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9119 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4806 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10167 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Светлана Антонова

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