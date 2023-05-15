Зеленский возвращается домой из Европы с «новыми пакетами вооружений»

Президент Украины Владимир Зеленский, стоя в тамбуре поезда, на котором он возвращает домой из европейского турне в понедельник, вечером записал видеообращение, где заявил, что возвращается с новыми пакетами полными военной помощи, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, распространенном украинскими СМИ, глава киевского режима говорится: «Италия, Германия, Франция, Великобритания… Возвращаемся домой с новыми оборонными пакетами. Больше нового и мощного оружия для фронта, больше защиты для наших людей, больше политической поддержки».

«Спасибо Германии за самый большой оборонный пакет: 2 миллиарда 700 миллионов евро, системы ПВО «Айрис» разных модификаций и ракеты к ним, пушки и снаряды, бронетехнику… Кроме того, Германия поддержит нашу страну долгосрочно. Есть для этого 11 млрд евро, сугубо на оборону. Плюс Германия принимает участие в Европейском фонде мира, который усиливает нашу защиту».

«Франции спасибо за дополнительную бронетехнику. И за помощь в консолидации партнеров. … Спасибо Британии за договоренность об обучении наших пилотов. Создаем коалицию для тренировки пилотов на современных западных самолетах. Британия – да, Польша – да. Уверен, что подключится Франция, другие наши партнеры. Продолжаем работать и над коалицией истребителей, активно двигаемся. Конечно, спасибо Британии за long-range-возможности для наших воинов, за дальнобойность».

«Есть больше поддержки для нашего вступления в ЕС. Больше понимание, что вступление Украины в НАТО неизбежно», – добавил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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