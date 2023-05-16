Генерал США Хертлинг объяснил рисками долгую подготовку контрнаступления ВСУ

Контрнаступление ВСУ сопряжено с большими рисками для Киева, поэтому подготовка к нему длится так долго, уверен генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг.

Украинские войска еще никогда не сталкивались с операциями подобных масштабов. Справиться с ними сложно даже «сообразительным и хорошо обученным силам».

«Наступательные операции требуют большего количества сил, большей маневренной ловкости, точного наведения и стрельбы, а также надежных линий снабжения. Ничего подобного в таком масштабе украинская армия не проводила», – написал Хертлинг для The Washington Post.

Велик риск ошибок и полного провала, учитывая подготовку российских сил. Начав контрнаступление, Киев уже не сможет вернуть все на исходные позиции. Поэтому подготовка так затянута по времени.

Кроме того, украинским властям стоит подготовиться к успеху операции. Ведь нужна будет немалая гуманитарная помощь для населения, специалисты и средства для восстановления поврежденной инфраструктуры. Все это привело генерала к сомнениям, что Киев пойдет в контрнаступление.

Во время турне по Европе президент Владимир Зеленский просит помощь финансами и оружием для предстоящего контрнаступления и не только, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком украинский лидер заявил, что для начала контрнаступления Украине нужно еще немного времени.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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