Штурмовые отряды продолжили наступление в западных кварталах Артемовска на Донецком направлении. Российские силы отбили десять атак ВСУ под Красным в Донецкой народной республике, рассказали в Минобороны РФ.

Подразделения «Южной» группировки войск прикрывали фланги штурмовых отрядов. Самая сложная обстановка сложилась под Красным. Там же авиационным ударом разрушен автомобильный путепровод, по которому ВСУ перебрасывали подкрепление в Артемовск.

«В ходе ожесточенных боев уничтожено более 70 украинских военных, БМП, два бронетранспортера», – говорится в сообщении министерства.

Авиация совершила девять вылетов в этом районе, артиллерия выполнила 74 огневые задачи. Общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 215 украинских военных, пять боевых бронемашин, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил, что российские силы продвигаются вперед в Артемовске.

Москва, Наталья Рязанова

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