Истребители ВКС России сбили бомбардировщик Су-24 и штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в небе над Донецкой народной республикой. Киевский режим также лишился 22 беспилотников за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

Средства ПВО в течение суток перехватили семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, семь снарядов РСЗО HIMARS. Также уничтожены 22 украинских беспилотника в небе над ДНР, Луганской народной республикой, Запорожской и Херсонской областями.

За сутки авиация и артиллерия ВС РФ поразили 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск уничтожила до 60 боевиков под Новомлынском и Кисловкой Харьковской области. Российские войска пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп около Тимковки, Масютовки, Котляровки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» ликвидировала до 65 боевиков, две БМП, самоходную артиллерийскую установку «Акация» в районе Невского, Червоной Дибровы в ЛНР, Григоровки в ДНР.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» разбила противника около Шевченко, Великой Новоселки в ДНР, Малиновки, Червоного, Белогорья и Новоданиловки Запорожской области. Под Урожайным в ДНР пресечены действия украинской ДРГ. За сутки ликвидированы до 135 украинских военных, две гаубицы «Мста-Б», самоходка «Акация».

На Херсонском направлении ВСУ лишились до 25 человек, самоходки «Акация».

Москва, Наталья Рязанова

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