Лукашенко назвал дезинформацией угрозы Киева о контрнаступлении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дезинформацией сообщение о подготовке Киевом контрнаступления в конфликте с Москвой.

Белорусский лидер уверен, что киевский режим старается максимально растянуть конфликт и не допустить мирных переговоров.

«Самая большая дезинформация – этот «контрнаступ». Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе – это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии», – сказал Лукашенко на встрече с членами Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

С той же целью киевский режим выдвигает невыполнимые условия для начала переговоров.

«Всякие предварительные условия, которые сегодня Украина выдвигает, – это, уже абсолютно понятно, с целью не допустить никаких переговоров. Какие могут быть предварительные условия? Надо сесть за стол переговоров и уже там вырабатывать всякие условия», – цитирует белорусского президента его пресс-служба.

Он напомнил, что Россия во время первого раунда переговоров с Украиной соглашалась на невыгодные для себя условия ради прекращения конфликта. Но вместо обсуждения мирных инициатив Киев отказался и от принятого проекта договора, и от переговоров вообще.

«Как только Россия согласилась на мирные инициативы, договор, проект был выброшен в корзину. Это люди, может быть, не все знают. Но специалисты-то в этом участвовали и знают», – сказал белорусский лидер.

Депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко признался, что переговоры с Россией в Белоруссии в самом начале специальной военной операции были нужны, только чтобы выиграть время. Нам нужна была эта пауза, чтобы вместе с российскими не пошли белорусские войска.

Минск, Наталья Рязанова

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