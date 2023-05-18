Представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева в четверг, 18 мая, заявила, что после деоккупации Крыма под уголовную ответственность за коллаборационизм на полуострове может попасть более 200 000 человек, а под определение «коллаборационной деятельности» сейчас подпадает практически каждый крымчанин, – сообщает Украинское Радио.

В интервью радиостанции Ташева заявила, что представительство президента Украины в Крыму разработало докладную записку по поводу «первоочередных шагов после деоккупации полуострова, где поднимаются вопросы ответственности коллаборантов, а также амнистии и люстрации».

«Сейчас под определение «коллаборационной деятельности» подпадает фактически каждый крымчанин. Учитель, врач, бизнесмен. Сотрудничеством, например, считается уплата налогов государству-агрессору. …Мы говорим, что будут отвечать и никогда не будут амнистированы те, кто принимал управленческие решения, предавшие присяге военные или правоохранители, те, кто вел пропагандистскую работу, нарушал права человека, совершал военные преступления, разбазаривал природные богатства», – заявила представитель Зеленского в Крыму.

Ташева также добавила, что остальные крымчане могут опасаться иного вида ответственности, но не уголовной.

«К примеру, люстрация. То есть невозможность занимать должности в украинских государственных органах. И это тоже будет справедливо. По нашим подсчетам, по действующему законодательству, на полуострове под уголовную ответственность может попасть более 200 000 человек», – резюмировала представитель киевского режима в Крыму.

Киев, Иван Бабурин

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