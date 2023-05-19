Украинцев готовят к двукратному повышению тарифа на электричество

Депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк в пятницу, 19 мая, заявил, что власти Украины готовят повышение тарифа на электроэнергию с 1,44 (3,11руб. по курсу) до 2,88 гривен (6,22 руб.по курсу) за кВт-час, – сообщает телеканал ICTV

В эфире телеканала ICTV Нагорняк сообщил, что «ориентировочно, платежка за электричество увеличится на 200-300 гривен (650 руб.по курсу). Именно такой вариант повышения предлагает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)».

Отметим, что средняя стоимость электроэнергии для населения в России в 2023 году составляет 4 руб/кВт.ч.

Киев, Иван Бабурин

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